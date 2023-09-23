Побиття у Самбірському ТЦК: постраждалий чоловік переживає за життя своє та батька

Після оприлюднення відео з побиттям до ТЦК та СП приїхало ДБР та швидка, співробітники ДБР допитали постраждалого під запис, як усе було.

Чоловік, якого побив військовий ТЦК та СП Самбора на Львівщині, розповів, що переживає за життя своє та батька.

Відео він опублікував у TikTok.

"З того часу, як я приїхав до Старого Самбору, я жив у машині. Сьогодні мене запросили на базу відпочинку, там будуть у мене інтерв'ю брати, розповідатиму потихеньку. Ніхто мене не залякував, я залишився у Старому Самборі. Переживаю, звичайно, за життя і батька, і себе. Є деякі нюанси", - каже він.

Чоловік пояснив, що захищав своє життя у той момент, коли його били.

"Мені довелося виставити це відео, людей попросив. Без цього відео ми розуміли, що я звідти не вийду і ті люди, які знімали. Я їх попередив, що втратять і телефон, і все. Шість-сім днів я там пробув. Досі немає ні телефону, ні паспорта у мене – не віддають", - заначив він.

Побиття у Самбірському ТЦК: деталі справи

Личаківський районний суд Львова 21 вересня обрав запобіжний захід працівникам Самбірського ТЦК, які незаконно утримували та знущалися з двох чоловіків.

19 вересня у Мережі з’явилося відео, на якому в ТЦК та СП Самбора на Львівщині військовий із пістолетом у руках жорстоко б’є чоловіка.

Так, заступникові начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та іншому військовослужбовцю-водію цього центру, які підозрюються у незаконному позбавленні волі та катуванні двох громадян, обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці без носіння електронного браслету.

Як виявилося, заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК та СП, а також військовослужбовець-водій цього відділу понад тиждень утримували в приміщенні центру двох чоловіків, намагаючись примусити їх "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації.

Згодом стало відомо, що на відео – ухилянти, які намагалися незаконно перетнути кордон. На відео мешканці Харкова та Кривого Рогу, які намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

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