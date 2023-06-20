Удари дронів по Львову: Садовий розповів про наслідки вибухів

У місті є незначні пошкодження.

Внаслідок атаки безпілотниками по Львову на світанку 20 червня у місті сталися незначні руйнування.Вже до кінця дня їх планують виправити.

Про це повідомив у коментарі "Радіо Свобода" міський голова Андрій Садовий.

За його словами, внаслідок атаки повилітали шибки і в будинках і в об'єкті інфраструктури. Всі об'єкти функціонують. Унаслідок ворожого удару постраждалих немає.

"Комунальні служби, ДСНС спрацювали достатньо оперативно. Трохи вікна повилітали. Але в цілому Львів продовжує жити нормальним життям. Всі об'єкти функціонують. Жодних зупинок немає", - додав мер.

Удар по Львову вночі 20 червня

У Львівській області 04:05 було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронами. Сирени лунали в області до 06:01. Під час "тривоги" мешканці обласного центру повідомили про вибухи. Їх підтвердили у мерії.

Зранку стало відомо, що окупанти атакували безпілотниками обласний центр. У місті зафіксували "прильоти" про об'єкту критичної інфраструктури.

За словами очільника ОВА Максима Козицького, близько 05:00 Shahed атакували Львів. Зафіксовано три влучання дронів. На місці "прильоту" виникла пожежа. Минулося без жертв.

Читайте також: