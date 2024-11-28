Удар по енергетиці Львівщини: влада зробила невтішний прогноз щодо відключень

На Львівщині ворог атакував два обʼєкти критичної інфраструктури. Наразі 515 тисяч абонентів області перебувають без електропостачання.

Про це повідомив перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик.

"Це 394 населені пункти повністю та близько 1000 населених пунктів частково", — повідомив він.

Критична інфраструктура (тепло- та водопостачання) функціонує в штатному режимі із залученням альтернативних джерел живлення, переважно генераторів. За словами Годика, в області готувалися до можливих ексцесів, запас палива створений, тому ситуація більш-менш стабільна.

Безумовно, графіки погодинних відключень є кращими, аде вони дозволяють спланувати свою життєдіяльність. Це не аварійні відключення.

"На жаль, найближчі тижні нам доведеться жити в доволі жорстких графіках електропостачання", — підсумував перший заступник голови Львівської ОВА.

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, окупанти завдали масованої атаки на об'єкти енергетики України. У низці регіонів були застосовані екстрені відключення світла.

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