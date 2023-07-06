Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар "Калібрами" по Львову: скільки укриттів у місті не працювали

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
908
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар "Калібрами" по Львову: скільки укриттів у місті не працювали

Правоохоронці відкрили провадження.

Правоохоронці отримали інформацію, що вночі 6 липня під час ракетного удару у Львові було зачинено щонайменше десять укриттів. 

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені", - наголосив міністр. 

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за частиною першої 135 статті ККУ - "залишення в небезпеці". Санкція передбачає обмеженням волі до двох років або позбавленням волі на той самий термін.

Нагадаємо, мер міста Андрій Садовий розповів про наслідки ударів "Калібрами" по Львову, а також - про жертв атаки. Відомо про чотирьох загиблих. На момент удару вони перебували у власних домівках. Втім, поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. На момент тривоги було відчинене, але там перебували лише п’ятеро людей. 

Читайте також: 

Андрій Садовий розповів про наслідки ракетної атаки на Львів

Андрій Садовий розповів про наслідки ракетної атаки на Львів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
908
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація