Удар "Калібрами" по Львову: скільки укриттів у місті не працювали

Правоохоронці отримали інформацію, що вночі 6 липня під час ракетного удару у Львові було зачинено щонайменше десять укриттів.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені", - наголосив міністр.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за частиною першої 135 статті ККУ - "залишення в небезпеці". Санкція передбачає обмеженням волі до двох років або позбавленням волі на той самий термін.

Нагадаємо, мер міста Андрій Садовий розповів про наслідки ударів "Калібрами" по Львову, а також - про жертв атаки. Відомо про чотирьох загиблих. На момент удару вони перебували у власних домівках. Втім, поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. На момент тривоги було відчинене, але там перебували лише п’ятеро людей.

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