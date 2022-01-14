"Учні з них насміхаються": на Львівщині в школах дітей-пільговиків харчують за іншим меню та окремо від однокласників (фото)

"Учні з них насміхаються": на Львівщині в школах дітей-пільговиків харчують за іншим меню та окремо від однокласників (фото)

Активістка також опублікувала фото того, як виглядає "поділене" меню для дітей в одній із шкіл Червонограда.

У м. Червоноград Львівської області в школах дітей-пільговиків годують окремо від їхніх однокласників. Дітям дають інші страви та садять за окремим столом.

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Про це в спільноті "Батьки SOS" повідомила членкиня громадської ради при виконкомі Червоноградської міськради Юлія Дмитрук.

Активістка розповіла, що до неї звернулись батьки першокласниці, яка навчається в одній із шкіл Червонограда та отримує безкоштовне харчування. Через те, що діти харчуються окремо, з них насміхаються інші учні.

"По суті, діти-пільговики отримують харчування у початкових класах безкоштовно і вартість їх порції складає 34 грн. Решта ж учнів купує собі порцію за 35 грн. Якщо у класі є пільговики, то їм накривають окремий стіл від решти однокласників. Діти насміхаються із пільговиків, з приводу чого і звернулася до мене мама першокласниці", - написала Юлія Дмитрук.

Активістка також опублікувала фото того, як виглядає "поділене" меню для дітей в одній із шкіл Червонограда.

"Рис і риба - це для пільговиків, а картопляне пюре і рибна котлета - для тих, хто платить. Така собі сегрегація", - зауважила Юлія Дмитрук.

ТСН.ua намагався отримати коментар від Червоноградської міської ради та відділу освіти міськради, проте там не відповідають на телефонні дзвінки. Щойно з'явиться офіційна позиція органу місцевої влади, ми одразу її опублікуємо.

Нагадаємо:

По всій країні запрацювала нова система шкільного харчування. Чимало людей задоволені змінами. Натомість у деяких школах діти їсти просто відмовляються.

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