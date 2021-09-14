У жіночих панчішках виявили психоактивну речовину: українські прикордонники опублікували відео

39-річний чоловік намагався провезти через кордон понад 2,5 тисячі таблеток з псевдоефедрином.

На пункті пропуску “Краківець” (Львівська область) українські прикордонники спільно з працівниками Державної митної служби України виявили в салоні автомобіля Volkswagen Passat схованки із медичним препаратом, який містить психоактивну речовину.

Про це повідомили у вівторок, 14 вересня, у пресслужбі ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.

Під час огляду автомобіля, за кермом якого перебував 39-річний громадянин України, було виявлено жіночу панчоху із 16 блістерами препарату “Acatar Acti-Tabs”.

“Подальше заглиблення у конструктивні особливості авто дозволило правоохоронцям відшукати ще 194 блістери цього препарату, які зловмисник дбайливо запакувавши у панчохи заховав під килимком переднього пасажирського сидіння, у дверях авто, у ніші під кермом, у повітряному каналі системи кондиціонування”, - йдеться у повідомленні.

Усього було виявлено 210 блістерів, тобто 2520 таблеток.

Нагадаємо, українські та молдовські прикордонники в ніч проти вівторка, 14 вересня, затримали двох українців і одного білоруса, які порушували повітряний простір трьох країн заради контрабанди тютюнових виробів.

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