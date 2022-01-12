У всіх львівських школах шукають вибухівку: учнів та вчителів евакуювали

Правоохоронці перевіряють анонімне повідомлення про замінування навчального закладу.
Сьогодні, 12 січня, близько 11:00 невідома особа повідомила поліцію про замінування школи у місті Львові. Через це у місті евакуювали з навчальних закладів усіх учнів та вчителів.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Правоохоронці перевіряють повідомлення та обстежують приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.
Також поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи аноніма, який надав повідомлення про замінування.
Як пояснили в міському управлінні освіти, в цій ситуації усі навчальні заклади діють згідно з протоколом дій: батьків учнів молодшої школи обдзвонюють, а старшокласники продовжать сьогодні навчання в дистанційному режимі.
"Дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Обстежуємо приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – на наявність якихось невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів. Будуть відповідні служби, вони обстежуватимуть заклади", - розповіла керівниця управління освіти Леся Васюта.
Нагадаємо, 11 січня у Києві також анонімна особа повідомила про замінування усіх шкіл.
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