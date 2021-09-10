У важкому стані: у Львівській області через укус змії ушпиталили 23-річну дівчину

У важкому стані: у Львівській області через укус змії ушпиталили 23-річну дівчину

Плазун вкусив дівчину за праву ногу.

У четвер, 9 вересня, 23-річну мешканку села Поморяни Золочівського району Львівської у праву ногу вкусила змія.

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Про це повідомив департамент цивільного захисту ЛОДА.

Дівчину близько 12:10 год. госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні.

За інформацією ДСНС області, стан потерпілої - середньої важкості.

Рятувальники закликали громадян бути обережними під час походів до лісу чи на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів", - радять надзвичайники.

Варто бути уважним у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс, краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить, додали в ДСНС.

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