У Тернополі пограбували волонтерів, які їхали за кордон за автомобілями для ЗСУ: фото

У Тернополі пограбували волонтерів, які їхали за кордон за автомобілями для ЗСУ. Підозрюють двох мешканців Дніпра й Чернігова.

Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам у закінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабіж) з погрозою застосування насильства, та у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України, ч. 4 ст. 186 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства двоє мешканців Тернопільщини, що збирались купувати авто для ЗСУ, зацікавились оголошенням у Телеграм-каналі про офіційне виготовлення документів для безперешкодного перетину кордону. З ними зв'язалися автори оголошення й запевнили, що допоможуть у перевезенні їх через кордон, основна умова перетину кордону – наявність готівки й закордонних паспортів.

В обумовленому місці при виїзді з обласного центру машину волонтерів з Тернопільщини заблокували невідомі з вимогою віддати їм 10 тисяч доларів США, погрожуючи застосуванням насильства. Потерпілим вдалося вибігти з автівки та втекти, причому нападник зірвав наплічник з плеча одного з них, а їхні інші особисті речі, які лежали в багажнику, грабіжники забрали.

Правоохоронці встановили двох осіб, причетних до злочину.

Один із нападників на волонтерів / Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Нападники - уродженці Дніпра та Чернігівської області, які відбули покарання за вбивство, розбої та викрадення автомобілів й наркозлочини.

Знайдені під час обшуків у нападників речі / Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Під час обшуків у нападників виявили та вилучили крадені речі, а також набої до зброї.

Затриманим обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без можливості внести заставу.

Нагадаємо, у Києві під час комендантської години рецидивіст обікрав автомобіль волонтерського фонду.