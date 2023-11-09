У Тернополі підірвали автівку бізнесмена: фото, відео

Два вибухи у ніч проти 9 листопада пролунали у Тернополі. Невідомий встановив саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne місцевого бізнесмена, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а гранату підірвав біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька.

Про це повідомляє поліція Тернопільщини

Потерпілі – родина приватного підприємця з обласного центру. На обидві події виїжджали слідчо-оперативна група та екстрені служби. Слідчі, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки провели усі необхідні дії.

У ході перевірки з'ясувалося, що невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на капот автомобіля Porsche Cayenne. За попередньою версією, за кілька хвилин після цього стався вибух. Ніхто з людей не постраждав. Авто отримало незначні механічні пошкодження.

За деякий час пролунав ще один вибух, але вже на вулиці Чумацька. За попередньою інформацією, там невідомі здійснили підрив гранати Ф-1.

Усі факти поліцейські внесли до ЄРДР відповідно до частини 4 статті 296 ККУ.

Працівники поліції встановлюють обставини обох подій. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, у Києві невідомі розстріляли автомобіль одного зі столичних адвокатів. Причетних до стрілянини наразі шукають правоохоронці.

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