У Тернополі підірвали автівку бізнесмена: фото, відео

Авто Porsche Cayenne отримало незначні механічні пошкодження.
Два вибухи у ніч проти 9 листопада пролунали у Тернополі. Невідомий встановив саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne місцевого бізнесмена, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а гранату підірвав біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька.
Про це повідомляє поліція Тернопільщини
Потерпілі – родина приватного підприємця з обласного центру. На обидві події виїжджали слідчо-оперативна група та екстрені служби. Слідчі, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки провели усі необхідні дії.
У ході перевірки з'ясувалося, що невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на капот автомобіля Porsche Cayenne. За попередньою версією, за кілька хвилин після цього стався вибух. Ніхто з людей не постраждав. Авто отримало незначні механічні пошкодження.
За деякий час пролунав ще один вибух, але вже на вулиці Чумацька. За попередньою інформацією, там невідомі здійснили підрив гранати Ф-1.
Усі факти поліцейські внесли до ЄРДР відповідно до частини 4 статті 296 ККУ.
Працівники поліції встановлюють обставини обох подій. Тривають оперативно-розшукові заходи.
Нагадаємо, у Києві невідомі розстріляли автомобіль одного зі столичних адвокатів. Причетних до стрілянини наразі шукають правоохоронці.
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