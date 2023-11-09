Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Тернополі підірвали автівку бізнесмена: фото, відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1096
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Національна поліція України
©
©
©

Авто Porsche Cayenne отримало незначні механічні пошкодження. 

Два вибухи у ніч проти 9 листопада пролунали у Тернополі. Невідомий встановив саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne місцевого бізнесмена, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а гранату підірвав біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька. 

Про це повідомляє поліція Тернопільщини

Потерпілі  – родина приватного підприємця з обласного центру. На обидві події виїжджали слідчо-оперативна група та екстрені служби. Слідчі, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки провели усі необхідні дії. 

У ході перевірки з'ясувалося, що невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на капот автомобіля Porsche Cayenne. За попередньою версією, за кілька хвилин після цього стався вибух. Ніхто з людей не постраждав. Авто отримало незначні механічні пошкодження. 

За деякий час пролунав ще один вибух, але вже на вулиці Чумацька. За попередньою інформацією, там невідомі здійснили підрив гранати Ф-1.

Усі факти поліцейські внесли до ЄРДР відповідно до частини 4 статті 296 ККУ.

Працівники поліції встановлюють обставини обох подій. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, у Києві невідомі розстріляли автомобіль одного зі столичних адвокатів. Причетних до стрілянини наразі шукають правоохоронці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1096
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація