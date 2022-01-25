У Стрию Львівської області в квартирі знайшли мертвими 23-річну дівчину та 28-річного хлопця

У Стрию Львівської області в квартирі знайшли мертвими 23-річну дівчину та 28-річного хлопця

Двоє молодих людей, ймовірно, загинули від отруєння чадним газом.

У понеділок, 24 січня в м. Стрий Львівської області на вул. Колесси, 38, в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку виявили тіла двох осіб. 23-річна жінка і 28-річний чоловік загинули, ймовірно, в результаті, отруєння чадним газом.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

"О 19:09 год. надійшло повідомлення, що в м. Стрий по вул. Колесси, 38, в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, виявлено тіла 2-х осіб, які, ймовірно, отруїлись чадним газом, а саме: жінка 1999 року народження та чоловік 1994 року народження", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що квартира, в яких знайшли мертвими двох молодих людей, обладнана ПГ-2, газовою пічкою та газовим конвектором.

Працівниками газової служби відключили газопостачання до квартири.

Обставини та причини отруєння встановлюються.

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