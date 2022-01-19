У США відшукали унікальні кадри, як у Львові в 1937 року на площі Ринок святкували Водохреще: відео

У США відшукали унікальні кадри, як у Львові в 1937 року на площі Ринок святкували Водохреще: відео

На відео видно відомих львівських діячів ХХ століття.

У США знайшли унікальні кадри того, як у Львові в 1937 року на площі Ринок святкували Водохреще.

Про це йдеться в описі до відео на ютуб-каналі "Архіви діаспори".

Відомо, що кадри того, як у Львові в 30-роках ХХ століття році святкували Йордан, є частиною фільму галицького режисера Юліана Дороша "Львів говорить".

На відео видно, що участь в освяченні води на площі Ринок бере єпископ УГКЦ Іван Бучко в оточенні львівського духовенства.

"У кадрі серед багатьох інших з`являються: відомий український державний діяч Кость Левицький (у 1918 році - прем`єр-міністр Західно-Української народної республіки), Володимир Целевич - адвокат, посол Сейму II Речі Посполитої II, IV і V каденцій, діяч Українського національно-демократичного об'єднання (УНДО) та Степан Біляк - правник, секретар Української національної ради (1918—1919)", - йдеться в описі до відео.

Автори кадрів зазначають, що точну дату зйомки ще встановлюють, проте цілком ймовірно кадри були зняті на Водохреще в 1937 року.

Видання "Релігійно-інформаційна служба України" повідомило, що кадри знайшли у Лос-Анджелесі в США. Син режисера Богдана Солука Юрій за запитом дослідника кіно української діаспори Олександра Дебича натрапив на цей фільм у архіві батька. Відомо також, що фільм мав звукову доріжку, яка поки ще не ідентифікована.

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