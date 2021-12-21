У школі хотів роздягнути 7-річну дівчинку: у Львові затримали чоловіка, який чіплявся до дітей (фото)

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Львові затримали чоловіка, який у шкільному туалеті хотів роздягнути 7-річну дівчинку. Це - 50-річний житель Києва.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
До поліції звернулась мати 7-річної учениці, яка повідомила, що в шкільному туалеті до її дитини чіплявся невідомий чоловік. Правоохоронці розшукали підозрюваного. Це - 50-річний житель Києва, який був уже неодноразово судимий.
Чоловіка затримали. Йому інкримінують ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо:
-
У Львові невідомий ходив школами та чіплявся до дітей. З даними Львівської міської ради, подібний інцидент стався двічі.
-
У соцмережах повідомили, що до шкіл заходить чоловік, переодягнений жінкою. У жіночому туалеті він змушує неповнолітніх при ньому роздягатися.
Читайте також:
- Немовля в реанімації, а батько під арештом: на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від свого вітчима
- Хотіла збільшити: у Дніпрі 14-річна школярка вколола собі в губи олію та потрапила на операційний стіл
- Сходив на побачення, а звинуватили в зґвалтуванні: у Хмельницькому від чоловіка вимагали 100 тис. грн