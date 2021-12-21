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У школі хотів роздягнути 7-річну дівчинку: у Львові затримали чоловіка, який чіплявся до дітей (фото)

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У школі хотів роздягнути 7-річну дівчинку: у Львові затримали чоловіка, який чіплявся до дітей (фото)

ГУ Національної Львівської поліції

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Львові затримали чоловіка, який у шкільному туалеті хотів роздягнути 7-річну дівчинку. Це - 50-річний житель Києва. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

До поліції звернулась мати 7-річної учениці, яка повідомила, що в шкільному туалеті до її дитини чіплявся невідомий чоловік. Правоохоронці розшукали підозрюваного. Це - 50-річний житель Києва, який був уже неодноразово судимий. 

Чоловіка затримали. Йому інкримінують ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо:

  • У Львові невідомий ходив  школами та чіплявся до дітей. З даними Львівської міської ради, подібний інцидент стався двічі.

  • У соцмережах повідомили, що до шкіл заходить чоловік, переодягнений жінкою. У жіночому туалеті він змушує неповнолітніх при ньому роздягатися.

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