У салоні були пасажири: подробиці смерті монахині, яку в центрі Львова збила маршрутка і протягнула через пів міста

У салоні були пасажири: подробиці смерті монахині, яку в центрі Львова збила маршрутка і протягнула через пів міста

Тіло жінки випало з-під низу маршрутки лише на останній зупинці.

У центрі Львова у суботу, 20 листопада, сталась моторошна ДТП. Водій маршрутки на пішохідному переході збив двох жінок та протягнув тіло однієї із потерпілих до кінцевої зупинки.

Про це повідомив заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини Михайло Сас, пише "Варта-1".

Правоохоронець повідомив, що у центрі Львова водій маршрутки збив двох жінок та не зупинився. Очевидці ДТП викликали поліцію. Правоохоронці на місці аварії знайшли лише одну жінку. Іншої потерпілої не було.

За даними поліції, водій маршрутки після аварії продовжував рухатись по маршруту. У салоні автобуса були пасажири. Їх особи поліція встановлює, щоб викликати на допит. Тіло монахині зачепилось одягом за низ маршрутки та випало лише на кінцевій зупинці.

"Водій маршрутного засобу рухався по маршруту, в салоні перебувало декілька пасажирів", - повідомив Михайло Сас.

За попередніми даними, водій маршрутки був тверезий. Його також перевіряють, чи не був він під впливом наркотиків.

Нагадаємо, у центрі Львова, на перехресті проспекту Свободи та вул. Дорошенка, маршрутка збила двох жінок, водій з місця аварії втік. Тіло однієї із потерпілих поліція знайшла на іншому кінці міста.

Як з'ясувалось, загиблою виявилась монахиня. Вона разом із іншою потерпілою йшла на месу до Львівської Латинської катедри.

Читайте також: