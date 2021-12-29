У російському Сибіру помер священник-місіонер з Львівської області

У російському Сибіру помер священник-місіонер з Львівської області

Отець Петро Павлишин здійснював душпастирське служіння в Росії.

У Росії помер священник-місіонер УГКЦ Петро Павлишин, який був родом з Львівської області.

Про це повідомляє Стрийська єпархія Української греко-католицької церкви.

Як зазначається у повідомленні отець Петро Павлишин здійснював душпастирське служіння в Росії.

Видання zaxid.net уточнило, що священник помер у російському Сибіру через ускладнення від коронавірусу. Наразі УГКЦ вирішує, як доправити тіло Петра Павлишина до України, щоб поховати його в рідному селі Гусятичі у Львівській області.

Як повідомляв раніше сайт Української греко-католицької церкви, священник здійснював служіння в храмі Святого Миколая в м. Нижньовартоську Тюменської області, де живе багато вихідців із західної України.

"У далекому Сибіру є осередки, де плекається українська мова й культура, а люди щонеділі вдягають вишиванки, коли йдуть до церкви. Розвиток населеного пункту пов'язаний із відкриттям в Ханти-Мансійському автономному окрузі родовищ нафти та природного газу (починаючи з 1961 р). На північ Тюменської області їхали випускники профільних навчальних закладів із Дрогобича та Івано-Франківська", - йшлось у повідомленні УГКЦ.

За даними УГКЦ, у Росії в 2018 році здійснювали службу 10 священників Української греко-католицької церкви.

Читайте також: