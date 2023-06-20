У Повітряних силах розповіли, чому безпілотники долетіли аж до Львова

Минулої ночі іранські дрони Shahed-136/131, які випустила армія РФ, долетіли до Львова. Сталося це тому, що Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити усю територію від російських атак,

Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



"Хто літав Україною літаком, дивився з віконечка, міг побачити, яка в нас прекрасна і велика держава. Покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами великого та середнього радіусу дії неможливо. Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО. Це ще м’яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль", - розповів Ігнат.

Представник ЗСУ також наголосив, що мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити дрони. Ігнат зауважив, що безпілотники летять руслами річок, використовуючи різні маршрути.

За словами речника Повітряних сил, старі винищувачі нездатні ефективно знищувати повітряні цілі.

"Льотчики здатні, роблять все можливе, і є коефіцієнт збиття. Є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливо, але треба F-16", - підсумував Юрій Ігнат.

Нічна повітряна тривога

Вночі проти 20 червня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу атаки дронами іранського виробництва. Під час "тривоги" у деяких регіонах пролунали вибухи.

По околицях Запоріжжя ворог вдарив С-300. Люди не постраждали. Втім,мішенями росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

Львів російська армія атакувала безпілотниками. Зафіксовано три влучання дронів в об'єкт критичної інфраструктури. На місці "прильоту" виникла пожежа. Минулося без жертв.

Навколо Києва сили ППО збили майже 20 російських дронів. Вони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.

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