У потязі Черкаси – Івано-Франківськ побились п'яні члени воєнізованої охорони: деталі, відео

Працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44, негайно буде звільнено, пообіцяли в "Укрзалізниці".

У вагоні потягу Черкаси – Івано-Франківськ побились п'яні члени воєнізованої охорони "Укрзалізниці". Побитих та п’яних охоронців помітили пасажири та зафільмували.

"Коли зайшов у вагон, побачив пʼяну в нуль і побиту (як потім сказали, вони побили один одного) воєнізовану охорону "Укрзалізниці", – пише підписник.

Пасажир викликав поліцію під час зупинки і горе-охоронців зняли з потяга.

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В "Укрзалізниці" визнали, що інцидент мав місце.

Працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 Черкаси - Івано-Франківськ, негайно буде звільнено.

Наразі "Укрзалізниця" проводить службове розслідування цього інциденту, працівників відправлено на освідування.

"Укрзалізниця" перепрошує та наголошує, що така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі. Всі причетні будуть притягнуті до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

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Нагадємо,"Укрзалізниця" вляпалася у скандал через чоловіка в жіночому купе.

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