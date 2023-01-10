У потрійні автотрощі на Львівщині загинув пацієнт швидкої: фото, відео

У понеділок, 9 січня, близько 17:00, на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Дуліби Стрийського району Львівської області сталась потрійна ДТП, в якій зіткнулись автомобіль швидкої допомоги, автобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинув пацієнт швидкої.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення карети швидкої медичної допомоги Fiat Scudo, якою керував 60-річний львів’янин, автобуса "БАЗ" під керуванням 37-річного мешканця одного з сіл Стрийського району та вантажівки Volvo, за кермом якої перебував 48-річний житель Луцька", - йдеться у повідомленні.

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир швидкої, 80-річний пацієнт, мешканець міста Сколе, помер на місці події. Крім того, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований 47-річний львів’янин, фельдшер.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нещодавні ДТП в Україні

Нагадаємо, під Києвом сталася масштабна ДТП. На Житомирській трасі, в районі Макарова, зіткнулися 10 автомобілів.

А на Рівненщині водій наїхав на родину і втік, внаслідок ДТП літня жінка померла на місці.

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