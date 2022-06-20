"У нас немає біженців": Садовий про українців, які пройшли через Львів під час війни

"У нас немає біженців": Садовий про українців, які пройшли через Львів під час війни

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день біженців.

До Всесвітнього дня біженців, що відзначають 20 червня, мер Львова Андрій Садовий виклав фото ляльки Амаль – символу дівчинки-біженки, яка шукає свою маму, та розповів про українців, які пройшли через Львів під час війни.

У соцмережі мер розповів, що від самого ранку отримує десятки запитів від журналістів прокоментувати це.

"Запитують, як почуваються біженці у Львові. Відповідь одна і це важливо зрозуміти – у нас немає біженців. У Львові є українці, які були змушені втікати від війни і знайшли тут свій тимчасовий прихисток. Вони намагаються жити, адаптуватись, знаходять роботу і повертають собі вкрадене життя. Наскільки це можливо під час війни", – зазначив він.

За словами Садового, від початку повномасштабного вторгнення понад 5 мільйонів українців пройшли через Львів. Хтось вирішив тут залишитись, а хтось поїхав за кордон і справді став біженцем.

"Дякую усім містам і країнам, які їх прийняли. Бо безпека – найважливіше, що потрібно нашим жінкам та дітям. Дякуємо, що ні на мить не зупинялись і автобус за автобусом зустрічали, поселяли, годували і любили. Війна звузила палітру кольорів до двох – чорного та білого. Наші друзі і сусіди – це точно світла сторона цього світу", – додав мер Львова.

Фото: facebook Андрій Садовий

Він також оприлюднив фото ляльки Амаль – символу дівчинки-біженки, яка шукає свою маму. Захід до Міжнародного дня біженців відбувся у центрі Львова саме 20 червня.

Нагадаємо, станом на 117-й день війни понад 5 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та поїхати за кордон.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що принципово не хоче називати українців, які поїхали, біженцями.

"Вірю, що вони повернуться додому. Одразу, щойно Росія забереться з нашої землі. Одразу, щойно буде встановлений мир. Зробимо для цього все можливе", – написав він.

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