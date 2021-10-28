У Моршині, де провели масову вакцинацію, з COVID-19 госпіталізували одну людину: у сусідньому місті - спалах

У Моршині, де провели масову вакцинацію, з COVID-19 госпіталізували одну людину: у сусідньому місті - спалах

У сусідньому місті, де вакцинувалось лише 3% населення, спалах коронавірусу.

У м. Моршин Львівської області, де провели масову вакцинацію, у лікарні перебуває лише одна людина з COVID-19. Ця хвора була невакцинована.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на міського голову Руслана Ільницького

За даними мера, у місті вакциновано 75% населення. І зараз у місті є 27 хворих COVID-19, 26 з них лікуються вдома, 1 жінка госпіталізована.

Місцева лікарка Оксана Бариш розповіла, що у лікарню госпіталізували літню жінку, яка не вакцинувалась проти коронавірусу.

"Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися", - сказала Оксана Бариш.

У сусідньому із Моршином Стебнику, де вакцинувалось лише 3% населення, у лікарню госпіталізували 158 людей, тоді як медичний заклад розрахований на 150 хворих.

"У реанімації в нас сьогодні знаходиться 18 пацієнтів, у вкрай важкому стані, двоє з них на апаратах штучної вентиляції легень", — каже директорка Стебницької лікарні Наталія Стецик.

Нагадаємо, у курортному містечку Моршин на Львівщині 16 квітня запустили пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я України з масової вакцинації містян від COVID-19 для вироблення колективного імунітету.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Коронавірус в Україні: за добу підтвердили найбільше від початку пандемії діагнозів "COVID"

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