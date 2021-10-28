Починається "зовсім інший ритм життя": у Львові ввели "червону" зону і оголосили нові обмеження

Починається "зовсім інший ритм життя": у Львові ввели "червону" зону і оголосили нові обмеження

У міському транспорті Львова не перевірятимуть у пасажирів "ковідних сертифікатів".

Львів від 30 жовтня переходить до "червоної" зони і відповідно посилює карантинні обмеження.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

"Львів переходить в зовсім інший ритм життя. Припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів, тобто концертів, це усе заборонено", - відзначив Садовий.

Виняток серед масових заходів - футбольні матчі, які можна проводити без глядачів за умови вакцинації або негативних ПЛР-тестів в учасників. У спортивних залах та басейнах дозволено проводити лише одиничні тренування і лише за наявності вакцинації або негативного тесту.

Усі кінотеатри, театри та музеї припиняють роботу. У громадському транспорті зможуть їздити лише 50% від загальної місткості автобусів. Сертифікатів про вакцинацію у пасажирів громадського транспорту не вимагатимуть, щеплення повинні мати лише водії.

У магазинах першої необхідності й аптеках будуть встановлені температурні скринінги.

Заклади громадського харчування матимуть змогу продовжити роботу, лише у разі 100% вакцинації усіх співробітників та відвідувачів. Останнім також дозволяється мати негативний ПЛР-тест. Якщо є порушення - автоматично заклад закривають.

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Також лише з "ковідними сертифікатами", згідно з правилами, працювати зможуть перукарні і салони краси (за попереднім записом); продовольчі і речові ринки, непродовольчі магазини, ТРЦ (не більше 50% зайнятих площ); готелі і хостели.

Богослужіння рекомендується проводити онлайн або на відкритому повітрі.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада переходить до "червоної" зони карантину.

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