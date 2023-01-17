У масштабній ДТП біля Львова маршрутка з пасажирами зіткнулась з вантжівкою і перекинулась: є постраждалі

Сьогодні, 17 січня, на окружній дорозі Львова, в селі Гамаліївка, сталася масштабна аварія за участі автобуса та вантажіки. Внаслідок ДТП постраждало щонайменше 20 людей.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, в якому перебували близько 40 пасажирів. Уже відомо про понад 20 постраждалих", - повідомив він.

Судячи з фото ДТП, після зіткнення маршрутка перевернулася на бік.

За словами депутат Львівської міської ради Ігора Зінкевича, із вантажівкою зіткнувся приміський автобус №222 сполученням Львів – Якимів.

фото / Патрульна поліція Львівської області

Станом на 20:50 транспорт на цій ділянці поступово пропускають. Рух регулює поліція.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, на Закарпатті автомобіль, за кермом якого перебував співрбітник СБУ, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула жінка, а чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.

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