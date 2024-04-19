У Львові – знову скандал з ТЦК: чоловіка скрутили на вулиці, що кажуть у військкоматі (відео)

У ТЦК переконують, що чоловік першим застосував силу до військових, коли ті попросили його проїхати до районного військкомату.

В Мережі з’явилося відео, як у Львові працівники ТЦК та СП посеред вулиці скрутили чоловіка. На інцидент відреагували в обласному центрі комплектування, підтвердивши, що на відео зафіксовані саме військкоми.

Свій коментар Львівський обласний ТЦК та СП опублікував у Мережі.

У Львові перехожі зняли на відео, як чоловіки у військовій формі скрутили на землі чоловіка в цивільному одязі. За словами свідків події, це були працівники ТЦК і вони побили чоловіка.

На кадрах видно, як люди у військовій формі стоять поряд з чоловіком, який лежить на землі. На ще одному ролику зафіксована шарпанина між чоловіками в формі та людиною в цивільному. За цим усім спостерігають інші люди і наполягають на виклику поліції.

"Я бачила, що вони його били", – каже одна з присутніх жінок.

"Ви бачили початок розмови? Він мені дав у живіт і порвав кофту", – каже один з чоловіків у військовій формі.

Зрештою, в кінці ролика чоловік у цивільному тікає з місця інциденту.

Військові з ТЦК скрутили чоловіка на землі у Львові – відео

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Реакція ТЦК на інцидент у Львові

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що 19 квітня до них надійшла інформація щодо, як заявлено мешканцями, протиправних дій з боку працівників військкомату на вул. Кобилиці.

"З даною інформацією ознайомлені. З відео бачимо, що особу, яка може бути військовозобов’язаним і на прохання військовослужбовців ТЦК проїхати у районний ТЦК для звірки даних відреагувала різко, із застосуванням сили до військовослужбовців ТЦК. Після цього було прийнято рішення викликати поліцію. Особа не захотіла дочекатися поліції і з місця події втекла", – йдеться в повідомленні центру комплектування.

Там зазначили, що враховуючи отримані відео, буде проведена перевірка щодо дій військовослужбовців ТЦК.

Водночас у військкоматі нагадали про відповідальність за ухилення від мобілізації та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий періодпередбачено від п’яти до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, напередодні в Мережі з'явилося відео із Запоріжжя, де чоловіки у військовій формі грубо намагаються заштовхати цивільного до авто. Запорізький обласний ТЦК запевнив, що його працівники не причетні до інциденту.

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