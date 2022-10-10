У Львові знову пролунали потужні вибухи: у місті проблеми з електропостачанням

Сьогодні, 10 жовтня, під час масивного ракетного обстрілу російська армія завдала ще одного удару по Львову.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, близько 11 години ранку у місті знову пролунали вибухи. Після чого у небо піднялася чорна хмара диму.

За півгодини, за словами очевидців, у Львові пролунав ще один потужний вибух.

Після чого, за інформацією місцевих ЗМІ, у багатьох районах міста зникло еклектро- та водопостачання

Раніше міський голова Андрій Садовий повідомив про тимчасове призупинення роботи Львівських ТЕЦ.

"Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста. Частина міста без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники. Будемо оперативно повідомляти про подальші оновлення", - розповів він.

Влада міста просить усіх мешканців терміново прослідувати до укриття та залишатися там до оголошення про закінчення повітряної тривоги.

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