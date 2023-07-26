У Львові зникла гумдопомога для ЗСУ на 33,6 млн грн, зокрема 10 тис. аптечок – ЗМІ

Журналісти стверджують, що гуманітарний вантаж був зареєстрований на польській митниці, а "потім з ним щось відбулось" і частина речей опинилась у Львові на складі ОВА, а решта – просто зникли.

У Львові журналісти заявили про зникнення партії гуманітарної допомоги на 33,6 млн грн, серед якої були близько 10 тис. тактичних аптечок IFAK, придбаних і відправлених для ЗСУ волонтерами зі США.

Про це повідомляє видання NGL.media.

У матеріалі вказано, що гуманітарну допомогу для України на понад 30 млн грн зібрав Злучений Український Американський Допомоговий Комітет (ЗУАДК). До організації звернулася американка українського походження Лілія Тащук, яка заявила, що співпрацює зі Львівською ОВА та могла оплатити доставку гумдопомоги до Львова. Деякі члени комітету знали Тащук як представницю української діаспори та волонтерку.

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"Вона сказала, що є можливість домовитись зі Львівською ОВА і відправити кілька контейнерів за їхній рахунок. Ми домовились з нею, що ця допомога має надійти до наших постійних отримувачів, до фонду "Центр волонтерства та захисту", і виглядало, що ми один одного добре зрозуміли", – розповіла журналістам виконавча директорка ЗУАДК Мотря Бойко-Вотерс.

ЗУАДК домовився з Тащук про перевезення контейнера до Львова у жовтні 2022 року. Вантаж у Львові мала зустріти депутатка міськради і членкиня фонду "Центр волонтерства та захисту" Наталія Шелестак.

У статті вказано, що 14 жовтня контейнер із гуманітарною допомогою вирушив з порту Вілмінгтон у Північній Кароліні у напрямку Антверпена у Бельгії. У складі допомоги на 1,1 млн дол. для військових були протигази, спальні мішки, зимові форма та взуття, а також 9700 військових аптечок IFAK (загальна вартість аптечок становила 908,6 тис. дол.)

Гуманітарка "опинилася" у пресрелізі Львівської ОВА

В ЗУАДК стверджують, що за домовленістю з Тащук увесь вантаж мав надійти до львівського "Центру захисту і волонтерства", однак із ним почали відбуватися дивні речі після передавання Тащук.

"Ми відправили контейнер, і чекали на інформацію про доставку, але її не було. І ось 8 листопада знайомі надіслали нам посилання на пресреліз Львівської обласної військової адміністрації. Там було вказано, що ЛОВА передавала допомогу військовим. І серед тих предметів, які були на фото, ми впізнали протигази, які я особисто купував, і ми їх передавали в Україну", – розповів голова ЗУАДК Нестор Зарічний.

У датованому 3 листопада повідомленні від ЛОВА вказано, що адміністрація отримала допомогу зі США, яку начебто "партнери з Америки та команда волонтерів, яка організовує ці поставки: БФ "IO" / Благодійний Фонд "Інтелігентна Організація / Intelligent Organisation", Лілія Тащук, Ігор Бялко". При цьому у повідомленні не було жодної згадки про ЗУАДК.

Що кажуть у Львівській ОВА

Львівські волонтери розповіли, що в ОВА їм усно підтвердили отримання невеликої частини гуманітарної допомоги, серед якої начебто не було тактичних аптечок IFAK.

Як з’ясували волонтери, гуманітарною допомогою в ОВА займається заступник очільника Львівської облради Юрій Холод, який пообіцяв їм розібратися у ситуації.

"Після того ми створили онлайн-бесіду з американцями, де Холод повідомив, що ЛОВА справді отримала наш вантаж, але, по-перше, він вже майже весь розданий і, по-друге, там не було аптечок. Але сказав, що нам дадуть акти на ту допомогу, яку ЛОВА вже роздала", – розповів Андрій Немировський з "Центру волонтерства та захисту".

Однак волонтери так і не отримали жодних документів. Немеровський також повідомив, що координатор гуманітарного штабу ОВА Олексій Шевчук відмовився надавати акти, заявивши про державну таємницю.

Вантаж був на польській митниці, а на українській – "зник"

Польська митниця підтвердила американським волонтерам, що 1 листопада контейнер перебував у них на пункті пропуску "Медика-Шегині". Однак українські митники стверджують, що такий контейнер до них ніколи не заїжджав.

Журналісти повідомили, що надіслали до ОВА номер цього контейнера для отримання інформації про нього та актів про роздану допомогу, проте в адміністрації заперечили отримання вантажу.

"Тож ситуація виглядає таким чином: вантаж привезли на пункт пропуску через польсько-український кордон, його навіть зареєстрували польські митники. Потім з ним щось відбулось, його розпломбували і невідомим чином частина речей опинилась у Львові на складі ЛОВА, а решта – просто зникли", – вказано в матеріалі видання.

Журналісти також стверджують, що отримали інформацію про палети зі специфічним маркуванням, яке використовувалось під зниклі аптечки, на одному зі складів Львова, яким користувалася ОВА.

У кінці листопада до Львова на склад на вул. Земельній надійшов ще один контейнер від ЗУАДК. Після цього в ОВА повідомили представнику ЗУАДК Андрія Диді, що той може забрати цю допомогу. Дида впевнений, що бачив на складі коробки зі зниклими тактичними аптечками.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Бюро економічної безпеки повідомили, що викрили на Львівщині склад на 1600 кв. м з гуманітаркою невстановленого походження.

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