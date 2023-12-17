У Львові "жорстко" затримали чоловіка – у поліції розповіли, що насправді сталося (відео)

У Мережі поширили відео, як у Львові нібито жорстко затримали чоловіка. Користувачі соцмереж одразу заявили, що це мобілізація, а чоловіки у військовій формі – працівники ТЦК. У поліції заявили, що затриманий міг зашкодити собі та іншим і розповіли, що насправді сталося.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції у Facebook.

Так, 16 грудня, у соцмережах поширили відео, де у Львові чоловіка нібито "скрутила" поліція та військові. Інцидент стався в одному з супермаркеті на вулиці Шпитальній.

У поліції пояснили, що до правоохоронців звернувся чоловік у військовій формі та повідомив, що інший чоловік, що проживає у готелі на вулиці Котлярській, поводився агресивно.

За словами свідків, він ображав адміністратора готелю, пошкодив стіни номера, нецензурно лаявся і, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка вивели на вулицю й намагалися вгамувати, але конфлікт продовжувався.

"Вже у присутності патрульних чоловік продовжував поводитися неадекватно, ображав присутніх, міг зашкодити собі та іншим особам. Тому, згідно ЗУ "Про Національну поліцію", патрульні прийняли рішення застосувати фізичну силу для затримання порушника. Затриманого чоловіка доставили до управління поліції та викликали бригаду швидкої для надання йому допомоги", - прокоментували поліцейські інцидент.

Також було встановлено особу затриманого – він виявився солдатом однієї із військових частин.

У поліції також наголосили, що військовослужбовці, що допомагали екіпажу поліції, ніякого відношення до ТЦК не мають.

Нагадаємо, на Львівщині у смертельній ДТП загинули військовослужбовці.

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