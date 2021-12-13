У Львові жінка випала з 4 поверху та загинула

Причини трагедії встановлює поліція.
У Львові на вул. Карманського, 6б в понеділок, 13 грудня, з 4 поверху випала жінка. Потерпіла загинула на місці трагедії.
Про це повідомили в Львівській міській раді.
Трагедія сталась о 8:40 в Сихівському районі міста. Відомо, що жінка 1947 року народження випала із вікна на 4 поверсі.
Потерпіла загинула ще до приїзду медиків. Причини та обставини трагедії розслідує поліція.
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