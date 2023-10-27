Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львові жінка вимагала від чоловіка сексу: вона увірвалась до офісу та погрожувала

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львові жінка вимагала від чоловіка сексу: вона увірвалась до офісу та погрожувала

У Львові жінка увірвалась в офіс та вимагала від чоловіка сексу / Фото: pixabay.com

На суд підозрювана не прийшла.

У Львові на 60 годин громадських робіт засудили жінку, яка ганялась за чоловіком та пропонувала йому зайнятись із нею сексом

Про це йдеться у постанові Франківського районного суду міста Львова. 

За даними суду, чоловік 26 вересня 2023 року викликав поліцію в офіс, де він працював. Він пояснив, що до нього на роботу увірвалась знайома йому жінка, погрожувала та пропонувала інтим. Також вона заважала йому виїхати з офісу. Потерпілий розповів, що його знайомій 27 років і вона не вперше його переслідує. 

На суді також розглянули заяву потерпілого, у якій йшлось, що жінка телефонує чоловіку по 40-50 разів на день, змушує його до інтиму, погрожує та переслідує. Чоловік також додав, що в нього є дружина і це негативно впливає на подружнє життя. 

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суд обвинувачена не прийшла та не пояснила своєї поведінки. 

Франківський районний суд міста Львова визнав жінку винною у вчиненні дрібного хуліганства - ст.173КУпАП. Їй присудили 60 годин громадських робіт. Також вона повинна сплатити 537 грн судового збору. 

Нагадаємо, у Львові суд покарав чоловіка за секс біля церкви

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
11к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація