У Львові жінка вимагала від чоловіка сексу: вона увірвалась до офісу та погрожувала

У Львові на 60 годин громадських робіт засудили жінку, яка ганялась за чоловіком та пропонувала йому зайнятись із нею сексом.

Про це йдеться у постанові Франківського районного суду міста Львова.

За даними суду, чоловік 26 вересня 2023 року викликав поліцію в офіс, де він працював. Він пояснив, що до нього на роботу увірвалась знайома йому жінка, погрожувала та пропонувала інтим. Також вона заважала йому виїхати з офісу. Потерпілий розповів, що його знайомій 27 років і вона не вперше його переслідує.

На суді також розглянули заяву потерпілого, у якій йшлось, що жінка телефонує чоловіку по 40-50 разів на день, змушує його до інтиму, погрожує та переслідує. Чоловік також додав, що в нього є дружина і це негативно впливає на подружнє життя.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суд обвинувачена не прийшла та не пояснила своєї поведінки.

Франківський районний суд міста Львова визнав жінку винною у вчиненні дрібного хуліганства - ст.173КУпАП. Їй присудили 60 годин громадських робіт. Також вона повинна сплатити 537 грн судового збору.

Нагадаємо, у Львові суд покарав чоловіка за секс біля церкви.

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