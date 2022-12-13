У Львові жінка хотіла, щоб Росія окупувала Україну та прославляла загарбників

На суді колаборантка перепросила за свої висловлювання.

У Львові судили 44-річну місцеву жительку, яка хотіла, щоб Росія захопила Україну та прославляла російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, 44-річна жителька Львова в "Однокласниках" вважала дії окупаційної армії "законними". Львів'янка публікувала дописи із висловами, які заперечували тимчасову окупацію частини території України, а також глорифікували осіб, що беруть участь та сприяють збройному вторгненню на суверенну територію України.

Жінці інкримінували ч. 2 ст. 436-2 КК України - виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. На суді жителька Львова провину визнала та розкаялась. Суд засудив її до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном.

Затримання колаборантів в Україні

В Україні продовжують виявляти та затримувати колаборантів та прихильників "руского міра". Так, серпні у Львові затримали соратницю Медведчука, колишню очільницю Львівської обласної організації партії "Опозиційна платформа – За життя". Підозрювана є агенткою російських спецслужб. За їхніми вказівками вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни чинної влади в країні.

А у селищі Чкаловське Чугуївського району Харківської області затримали 42-річну зрадницю. Жінка підтримувала диктатора Путіна та "воювала" з гривнею, запевняючи, що "Росія тут назавжди".

Раніше СБУ викрила зрадницю, яка передавала російським спецслужбам координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового. Інформаторка надавала окупантам дані про розташування військових об’єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей

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