Без туалету та води у приміщенні: який вигляд має квартира, яку у Львові здають за 2500 грн (фото)

У помешканні немає води та туалету.
У Львові здають в оренду квартиру всього за 2500 грн, проте тут не варто очікувати на зручності.
Про це йдеться в оголошенні на сайті ОЛХ.ua.
Одна із найдешевших для оренди квартир у Львові коштує 2500 грн за місяць. Розташована вона на вулиці Мирній у Залізничному районі Львова.
Орендодавці пропонують жити у квартирі, яка розташована в особняку. Опалення у помешканні електричне, туалет та інші зручності - у дворі. Де це саме - не уточнюється. Судячи з фото, ванни у квартирі теж немає.
Власники помешкання пишуть, що платити потрібно лише за електрику. Воду можна набрати безкоштовно в іншому приміщенні.
Стан помешкання декларується, як "радянський". Серед плюсів - невелике подвір'я та можливість припаркувати автомобіль. Варто врахувати, що у Львові орендарям зазвичай потрібно платити за перший та останній місяць і 100% від місячної вартості оренди за маклерські послуги.
Також показали фото, який вигляд має квартира за 2500 грн.
Нагадаємо, у Києві здають квартиру в Печерському районі за 20 тисяч доларів на місяць. Вона розташована на трьох поверхах та складається з дев’яти кімнат.
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