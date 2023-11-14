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Без туалету та води у приміщенні: який вигляд має квартира, яку у Львові здають за 2500 грн (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Без туалету та води у приміщенні: який вигляд має квартира, яку у Львові здають за 2500 грн (фото)

Квартира у Львові за 2500 грн / Фото: OLX

У помешканні немає води та туалету.

У Львові здають в оренду квартиру всього за 2500 грн, проте тут не варто очікувати на зручності. 

Про це йдеться в оголошенні на сайті ОЛХ.ua

Одна із найдешевших для оренди квартир у Львові коштує 2500 грн за місяць. Розташована вона на вулиці Мирній у Залізничному районі Львова. 

Орендодавці пропонують жити у квартирі, яка розташована в особняку. Опалення у помешканні електричне, туалет та інші зручності - у дворі. Де це саме - не уточнюється. Судячи з фото, ванни у квартирі теж немає. 

Власники помешкання пишуть, що платити потрібно лише за електрику. Воду можна набрати безкоштовно в іншому приміщенні. 

Стан помешкання декларується, як "радянський". Серед плюсів - невелике подвір'я та можливість припаркувати автомобіль. Варто врахувати, що у Львові орендарям зазвичай потрібно платити за перший та останній місяць і 100% від місячної вартості оренди за маклерські послуги. 

Також показали фото, який вигляд має квартира за 2500 грн. 

Квартира у Львові за 2500 грн / © OLX
Квартира у Львові за 2500 грн / Фото: OLX
Квартира у Львові за 2500 грн / © OLX
Квартира у Львові за 2500 грн / Фото: OLX

Нагадаємо, у Києві здають квартиру в Печерському районі за 20 тисяч доларів на місяць. Вона розташована на трьох поверхах та складається з дев’яти кімнат.

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Дата публікації
Перегляди
837
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