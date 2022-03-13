У Львові збудують для переселенців спецбудиночки та мобільні центри: Садовий закликав допомогти

Місто на сьогодні – найбільший центр для тимчасово переміщених українців у світі, сказав мер.

Міський голови Львова Андрій Садовий закликав благодійників різних країн світу допомогти облаштувати для переселенців спецбудиночки та мобільні центри.

Про це мер сказав у своєму відеозверненні 13 березня.

Садовий розповів, що Львову зараз потрібні мобільні центри для тимчасового перебування переселенців – з обладнаними в них санвузлами та пунктами харчування.

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"Нам потрібна дуже серйозна допомога від міжнародних організацій. Ми вже зараз дивимось на локації у Львові, де можна буде вибудовувати мобільні центри, де люди зможуть жити, де можна буде приготувати їсти, де будуть санітарні умови. Також ми дали запит на будиночки, які швидко будуються, щоб можна було їх у Львові розміщувати", ­– розповів мер міста.

"Ви бачите, що сталося в Маріуполі, ви бачите, що робиться в інших містах. Це страшні речі, тому треба сьогодні кожному українцю, який у біді, дати підтримку, захист, опіку. Власне, оце місія Львова сьогодні – ми є найбільшим центром для тимчасово переміщених українців у світі. Тому я закликаю ці міжнародні організації приїздити до Львова", – сказав Садовий.

17-й день війни. Львів. НАЖИВО Опубліковано Андрій Садовий Субота, 12 березня 2022 р.

Нагадаємо, раніше цього ж дня мер Львова закликав західних партнерів закрити небо над Україною після того, як російські війська бомбардували Міжнародний миротворчий центр за 40 км від міста і за 20 км від кордону з Польщею, ЄС та НАТО.

Раніше Садовий також звертався по допомогу у зв'язку з тим, що Львів переповнений і вже не може приймати переселенців.