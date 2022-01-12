У Львові збільшилася кількість COVID-хворих: лікарні розгортають додаткові ліжка

Додаткові ковідні місця розгортають у восьмій лікарні та "інфекційці".

У Львові медики повідомляють про збільшення кількості хворих на коронавірус. Аби зустріти нову хвилю COVID, у лікарнях міста розгортають додаткові ліжка.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Як стверджують медики, новий спалах хворих виник на тлі новорічно-різдвяних свят та через низький рівень вакцинації. Так, додаткові ковідні місця розгортають у восьмій лікарні та "інфекційці".

Минулої доби до лікарні №8 госпіталізували дев'ятьох пацієнтів із цією недугою. Ще кілька днів тому тих, хто потребував стаціонарного лікування, було втричі менше. Тоді навіть взялися згортати деякі ковідні відділення.

"Це кардіологічне відділення, звідти ми перевели всіх пацієнтів. Розпочали планові заходи задля очищення відділення, тобто кварцування, миття. Та через те, що зросла кількість нових хворих, ми знову розгорнули це відділення і знову в кардіології приймаємо хворих на коронавірус", – каже медичний директор восьмої міської лікарні Першого ТМО Львова Максим Павлов.

Також фіксують збільшення пацієнтів в інфекційній лікарні, де зараз перебуває понад сто хворих. І кількість госпіталізованих зростає.

За прогнозами завідувачки четвертого відділення обласної інфекційної лікарні Таміли Алексанян, ця хвиля буде смертоносною, тяжкою, що ліжок не буде вистачати. Кисню не буде вистачати, лікарів не буде вистачати. Ліків не буде вистачати.

Нагадаємо, вчені НАН зазначають, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Кількість нових позитивних випробувань зросла майже на 40%.

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