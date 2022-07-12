У Львові заверишили реставрацію Гарнізонного храму Петра і Павла: який вигляд тепер він має (фото)

Реставрація храму, який став культовим для львів'ян, тривала 2 роки.

У Львові завершили основні ремонтні роботи фасаду Гарнізонного храму Петра і Павла.

Про це сьогодні, 12 липня, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Знаково, що до храмового празника Гарнізонного храму Петра і Павла завершили основні ремонтні роботи фасаду. Реставрація тривала 2 роки. Результат дивовижний. Дякуємо усім міжнародним партнерам, які долучились до цих змін", - поінформував він.

Гарнізонний храм Петра і Павла у Львові, фото / Андрій Садовий

Садовий зазначив, що Гарнізонний храм сьогодні став одним із культових для усіх львів’ян.

"Тут молимось за наших військових, зустрічаємось з ними і проводимо в останню дорогу", - підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, велике церковне свято - день святих Петра і Павла.

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