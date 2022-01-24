У Львові затримали злодія, який вкрав із кабінету судді 120 тис. доларів: йому загрожує до 12 років в'язниці

Підозрюваним виявився 28-річний житель Червонограда Львівської області.
У Львові затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють в крадіжці чималої суми коштів із приміщення суду.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними слідства, до злочину причетний 28-річний житель Червонограда, який раніше уже був судимий. Молодика 23 січня затримали у Львові. Також під час обшуків знайшли докази його причетності до злочину.
Чоловіку інкримінують ч.5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.
У поліції не називають точну суму крадіжки з приміщення суду, наголошуючи, що йдеться про значні кошти.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у поліції, повідомляли, що злодій вкрав з суддівського кабінету 120 тис. доларів.
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