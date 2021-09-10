У Львові затримали злочинця з Чехії, якого розшукував Інтерпол за сексуальне насильство: фото

Зараз вирішується питання про його екстрадицію до Чехії.
У четвер, 9 вересня, у Львові правоохоронці затримали 42-річного громадянина Чеської Республіки, якого Інтерпол оголосив у розшук за вчинення сексуального насильства та вимагання на території своєї країни.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Розшукуваного іноземця виявили о 16:05 на проспекті Шевченка, де і затримали його.
Після затримання чоловіка доправили до ізолятора тимчасового тримання. Зараз вирішується питання про його екстрадицію до Чеської Республіки.
Нагадаємо, в аеропорту Києва затримали шахрая з Німеччини, якого розшукував Інтерпол.