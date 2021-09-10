У Львові затримали злочинця з Чехії, якого розшукував Інтерпол за сексуальне насильство: фото

У Львові затримали злочинця з Чехії, якого розшукував Інтерпол за сексуальне насильство: фото

Зараз вирішується питання про його екстрадицію до Чехії.

У четвер, 9 вересня, у Львові правоохоронці затримали 42-річного громадянина Чеської Республіки, якого Інтерпол оголосив у розшук за вчинення сексуального насильства та вимагання на території своєї країни.

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Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Розшукуваного іноземця виявили о 16:05 на проспекті Шевченка, де і затримали його.

Після затримання чоловіка доправили до ізолятора тимчасового тримання. Зараз вирішується питання про його екстрадицію до Чеської Республіки.

Нагадаємо, в аеропорту Києва затримали шахрая з Німеччини, якого розшукував Інтерпол.

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