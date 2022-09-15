У Львові затримали наркокур’єра з наркотиками на 1,5 млн грн: фото

У Львові поліцейські затримали наркокур’єра, який розповсюджував наркотики та психотропи по всій Україні.

Загальна вартість вилучених у нього наркотичних засобів та психотропних речовин, за цінами "чорного" ринку, становить понад 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

"22-річний житель Волинської області, який тимчасово проживає у Львові, здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом "мастеркладів", а також пересилав їх по всій території України", - йдеться у повідомленні.

14 вересня правоохоронці затримали зловмисника у Львові. У нього виявили коробку, в якій серед продуктів харчування було сховано чотири зіп-пакети із психотропною речовиною "кетамін". Встановлено, що зловмисник планував відправити коробку до міста Києва.

Під час обшуку в орендованій квартирі зловмисника правоохоронці виявили та вилучили десятки зіп-пакетів з майже 4 тисячами таблетками синього та рожевого кольорів, ззовні схожими на психотропну речовину "МДМА", пакети із "гашишем", "кетаміном", "канабісом", порошкоподібною речовиною рожевого кольору, ззовні схожою на психотропну речовину "МДМА", а також електронні ваги, пристрої для вживання та виготовлення наркотичних засобів та інші речові докази.

Загальна вартість вилученого, за цінами "чорного" ринку, становить понад 1,5 мільйна гривень.

Все вилучене відправили на експертизу.

Зловмисник затримали. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років.

Наразі поліцейські встановлюють канали надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, а також причетних до цього осіб.

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