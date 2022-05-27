У Львові затримали корегувальника ракетних обстрілів: через зрадника загинуло 4 людини

У Львові затримали ворожого корегувальника вогню, через якого у місті під час обстрілу шиномонтажу загинуло 4 цивільних мешканців.

Місцевий житель через месенджери передавав росіянам інформацію про розташування військових об'єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

За даними прокуратури, підозрюваним у корегуванні ракетних обстрілів Львова є місцевий житель. Він від квітня працював на російських окупантів. Чоловік через Telegram надсилав інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, чим фактично корегував дії окупантів щодо обстрілів міста.

"Фігурант безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів, які мали місце 18 квітня, у тому числі обстрілу автосервісу розташованого у місті Львові, внаслідок якого загинуло четверо осіб та четверо отримали поранення", - повідомили у прокуратурі.

Мешканцю Львова повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Підозрюваного затримали без можливості внесення застави. Триває слідство.

У СБУ в Львівській області повідомили, що затриманий радо співпрацював з агресором та сам цікавився, чи не потрібно ще щось сфотографувати.

"Вы скажите что надо еще посмотреть? Если необходимо, я утром могу сходить и сфотографировать" - такими словами зрадник завершував переписку з кураторами

Зрадник також збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України, Нацгвардії та розміщення блокпостів територіальної оборони. Такі "рекомендації" зрадника давали агресорам можливість наносити удари з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз.

Нагадаємо, російські окупанти 18 квітня чотирма ракетами обстріляли Львів. Три ракети вдарили по об‘єкті військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу. Перший об‘єкт – це склади, які не використовували. Внаслідок влучань сталися пожежі та загинули люди.

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