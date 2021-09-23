У Львові затримали кілера, який в 2013 році розстріляв мера курортного містечка в Криму

У Львові затримали кілера, який в 2013 році розстріляв мера курортного містечка в Криму

Підозрюваного затримали після того, як він повернувся в Україну.

У Львові 21 вересня затримали кілера, який у 2013 році розстріляв міського голову одного із курортних містечок в Криму.

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Про це повідомили в Нацполіції України.

Слідство встановило, що у лютому 2013 року житель Львова розстріляв очільника курортного містечка в Криму та втік. Тоді поліція знайшла лише спалений автомобіль, який злочинець викрав напередодні, та зброю. Кілеру вдалось виїхати з України.

Проте у вересні 2021 року підозрюваний повернувся у Львівську область. 21 вересня у Львові правоохоронці затримали чоловіка.

"Поліцейські вилучили різну зброю та набої різного калібру, підроблені документи, видані на ім’я громадянина іншої країни, та "чорнові" записи. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність затриманого до вчинення інших злочинів", - йдеться у повідомленні.

Національна поліція України

Нагадаємо, у Криму вранці 26 лютого 2013 року розстріляли мера Сімеїза Кирила Костенка. У лобове скло автомобіля мера було випущено чотири кулі. Він загинув на місці.

Основною версією вбивства, озвученою правоохоронцями, була професійна діяльність Костенка. Проте депутат, екс-голова МВС Криму Геннадій Москаль припускав, що вбивство мера пов'язане із розподілом "золотої" кримської землі чи з роботою однієї із будівельних компаній.

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