У Львові затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів виготовляв фейкові довідки для перетину кордону

У Львові затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів виготовляв фейкові довідки для перетину кордону

У Львові затримали чоловіка, який займався підробкою фіктивних довідок для виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Свої послуги зловмисник оцінив у 10 тис. доларів з однієї особи.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Чоловік за 10 тис. доларів обіцяв виготовити і надати фіктивні документи про навчання у вишах Польщі. На підставі отриманих документів військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску.

Як повідомили у поліції області, 55-річного мешканця Дрогобицького району правоохоронці затримали під час отримання ним 10 тисяч доларів США.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

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