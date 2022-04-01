У Львові затримали агента російських спецслужб: зрадник хотів передати ворогу важливу інформацію

Затриманому вже оголосили про підозру у державній зраді.

Контррозвідка СБУ викрила у Львові агента російських спецслужб, який займався розвідкою на користь країни-агресорки.

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Про це сьогодні, 1 квітня, повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Львівській області.

"Чоловік, який тривалий час проживав на тимчасово окупованій території був завербований спецслужбами агресора. Запроданець прибув на територію нашої держави із завданням провести розвідку на заході Україні", - йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці затримала агента у Львові наприкінці березня 2022 року та не допустила передачі важливої розвідінформації ворогу.

Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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