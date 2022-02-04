У Львові засудили чоловіка, який вкрав у маршрутці гаманець "Gucci", а в ньому виявилось лише 3 грн

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся.
У Львові до 120 годин виправних робіт засудили чоловіка, який поцупив гаманець "Gucci", проте у ньому виявилось лише 3 грн, банківські та дисконтні картки.
Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Львова, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, уродженець Закарпатської області в маршрутці №154 поцупив у жінки гаманець, вартістю 366 грн, у якому було лише 3 грн та банківські і дисконтні картки. Злодія-невдаху затримали пасажири автобуса та викликали поліцію.
На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 186 КК України та засудив до 120 годин виправних робіт. Також він повинен сплатити 628 грн за проведення експертиз.
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