У Львові засудили чоловіка, який вкрав у маршрутці гаманець "Gucci", а в ньому виявилось лише 3 грн

У Львові засудили чоловіка, який вкрав у маршрутці гаманець "Gucci", а в ньому виявилось лише 3 грн

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся.

У Львові до 120 годин виправних робіт засудили чоловіка, який поцупив гаманець "Gucci", проте у ньому виявилось лише 3 грн, банківські та дисконтні картки.

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Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Львова, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, уродженець Закарпатської області в маршрутці №154 поцупив у жінки гаманець, вартістю 366 грн, у якому було лише 3 грн та банківські і дисконтні картки. Злодія-невдаху затримали пасажири автобуса та викликали поліцію.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 186 КК України та засудив до 120 годин виправних робіт. Також він повинен сплатити 628 грн за проведення експертиз.

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