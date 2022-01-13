У Львові запускають е-квиток: хто може скористатися і в якому транспорті

У Львові запускають е-квиток: хто може скористатися і в якому транспорті

З карткою пільговики зможуть безоплатно їздити громадським транспортом до кінця лютого.

У Львові запускають е-квиток. "ЛеоКарти" відсьогодні запрацюють у тестовому режимі в громадському транспорті міста. Поки що тільки для пільговиків - а це, зокрема, пенсіонери, учні, студенти.

Про це йдеться у випуску Сніданок з 1+1.



У "Львівавтодорі" розповіли, що вже видали понад 10 тисяч спеціальних карток і щоденно видаватимуть ще по 5 тисяч. З карткою пільговики зможуть безоплатно їздити громадським транспортом до кінця лютого.



"ЛеоКарт" охоплюватиме всі види громадського транспорту Львова: це трамвай, тролейбус, автобус, та дасть можливість пересадки між цими видами транспорту упродовж 40 хвилин після зафіксованої оплати. Раніше повіломлялось, що запровадження електронного квитка у Львові коштує понад 11 мільйонів євро. Його обіцяли ввести ще у 2017 році.

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