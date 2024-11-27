У Львові загорівся автомобіль поліції: фото

Правоохоронці наразі цей інцидент не коментували.

Пізно увечері в середу, 27 листопада, на околиці міста Львова загорівся службовий автомобіль поліції.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, опублікувавши фото з місця пожежі на своїй сторінці у Facebook.

З посиланням на очевидців він повідомив, що пожежа виникла орієнтовно о 22:00 год на вулиці Конюшиній у місті Львів.

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“Горів службовий автомобіль працівників поліції. На місці події присутні працівники поліції та ДСНС”, - написав Зінкевич.

Правоохоронці наразі цей інцидент не коментували.

Нагадаємо, у Львові в ніч проти 18 вересня зафіксували щонайменше вісім місць можливих підпалів. Загоряння виникли у Галицькому, Залізничному та Шевченківському районах міста.

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