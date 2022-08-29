У Львові зафіксували черговий випадок укусу змії: як уберегтися

У Львові вчора, 28 серпня, зафіксували черговий випадок укусу змії. До лікарні поступив 33-річний чоловік у стані середньої важкості з діагнозом - укус змії тильної поверхні лівої стопи.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники застерігають мешканців області бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу.

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Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою - не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс, краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

Нагадаємо, правоохоронці викрили мешканця Львівщини на продажі авто, які ввозили до України як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Так, чоловік зі спільниками продали чотири позашляховики, збагатившись на 17 тисяч доларів.

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