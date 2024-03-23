У Львові з восьмого поверху випала і розбилась на смерть дівчина

Дівчина загинула на місці від отриманих травм.

У Львові загинула дівчина, яка випала з вікна багатоповерхівки. Трагічний випадок трапився сьогодні вранці.

Про це повідомив координатор групи "Варта-1" та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, пише ZAXID.net.

Дівчина впала на дашок над входом до під’їзду і загинула миттєво. Рятувальники зняли її тіло.

Поліцейські ще з’ясовують її вік та чи проживала вона у цьому будинку. Також слідчі встановлюють обставини загибелі – самогубство чи нещасний випадок.

Нагадаємо, у Житомирській області з вікна 9-го поверху випав 5-річний хлопчик, який помер на місці.

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