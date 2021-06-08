У Львові з вікна гуртожитку випала 17-річна чемпіонка України з пауерліфтингу: подробиці трагедії

У 2019 році Ірина Квас здобула золото чемпіонату України з пауерліфтингу.

У Львові на вулиці Лисинецькій зранку, 8 червня, з вікна гуртожитку випала 17-річна студентка. Нею виявилась чемпіонка України з пауерліфтингу Ірина Квас.

Про це повідомляє Zaxid.net. Інформацію також підтвердила голова Львівської обласної федерації пауерліфтингу Марія Розторгуй.

Дівчина навчалась на другому курсі Техніко-економічного коледжу "Львівської політехніки" на спеціальності "правознавство".

Відомо, що 17-річна Ірина Квас була родом з міста Яворів, де навчалася у дитячо-юнацькій спортивній школі. Дівчина почала професійно займатися спортом в 11 років. У 2019 році 15-річна Ірина Квас здобула золото чемпіонату України з пауерліфтингу. Дівчина присіла зі штангою вагою 125 кілограм, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами.

У травні 2021 року збірна Львівщини, у складі якої була Ірина Квас, здобула низку перемог на чемпіонаті України з пауерліфтингу.

Нагадаємо, за попередніми даними дівчина посварилась з хлопцем і замкнулась у кімнаті. Потім вона викинулась із 7 поверху гуртожитку. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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