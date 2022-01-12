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У Львові з вікна 8 поверху впав 37-річний чоловік

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У Львові з вікна 8 поверху впав 37-річний чоловік

ілюстрація / Pexels

Чоловіка з важкими травмами госпіталізували.

В ніч проти 12 січня, близько 02:50 год., у Львові, з вікна 8 поверху 9-поверхового будинку впав 37-річний місцевий мешканець. Подія сталась вул. Гетьмана Мазепи, 27.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Чоловіка у важкому стані госпіталізували до Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Обставини події встановлюються.

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