У Львові з охопленої вогнем п'ятиповерхівки врятували вісьмох людей

Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

Вісьмох людей врятували вогнеборці у Львові, де зайнялася квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 грудня.

Зазначається, що густий дим швидко поширювався будинком - і в пастці опинилися мешканці верхніх поверхів. Кілька людей таки зуміли самі вибігти на вулицю. А от вісьмох рятувальники виводили вже у спеціальних захисних масках. Один з пожильців прихопив із собою і домашнього улюбленця - кота.

У пожежі ніхто не постраждав. Причину займання ще з'ясовують.

Нагадаємо, у центрі Одеси горів будинок - пам'ятник архітектури. У стародавній будівлі зайнялася квартира на останньому поверсі. Оселя виявилася захаращеною усіляким непотребом. Власник, за словами сусідів, десятки років збирав по всіх околицях мотлох і ніс його додому. Чоловік на момент пожежі перебував у квартирі. Але коли вогнеборці його знайшли - рятувати чоловіка вже було запізно. Припускають, що він міг напідпитку курити у ліжку і, ймовірно, заснув з недопалком.