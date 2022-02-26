У Львові встановлюють блокпости: Садовий про ситуацію в місті

У Львові встановлюють блокпости: Садовий про ситуацію в місті

Якщо ви бачите у місті незрозумілі позначки - закривайте їх дошками, засипайте ґрунтом або смолою.

У Львові та громаді встановлюють блокпости. Наразі ситуація на Львівщині контрольована.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Ще з учора у Львові та області встановлюють блокпости. Вони стоятимуть на в’їздах та виїздах до Львівської об’єднаної громади. Там перевірятимуть людей, які в'їжджатимуть на територію міста. Блокпости встановлюють спільно з поліцією та територіальною обороною, щоб зберігати безпеку у Львові. Кількість громадського транспорту зменшили, через зниження кількості пасажирів", - повідомив Садовий.

Всі комунальні та аварійні служби міста продовжують працювати у штатному режимі. Світло, вода, газ до будинків подається без перебоїв.

"Працівники районних адміністрацій Львова продовжують знищувати підозрілі мітки на вулицях. Нагадаємо, якщо ви бачите незрозумілі позначки у доступному для вас місці – закривайте їх дошками, засипайте ґрунтом або смолою. Якщо помітили такі позначки на даху – повідомляйте на Гарячу лінію міста 15-80", - повідомив Садовий.