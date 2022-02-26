Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Львові встановлюють блокпости: Садовий про ситуацію в місті

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львові встановлюють блокпости: Садовий про ситуацію в місті

фото / Роман Балук, ЛМР

Якщо ви бачите у місті незрозумілі позначки - закривайте їх дошками, засипайте ґрунтом або смолою.

У Львові та громаді встановлюють блокпости. Наразі ситуація на Львівщині контрольована. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

"Ще з учора у Львові та області встановлюють блокпости. Вони стоятимуть на в’їздах та виїздах до Львівської об’єднаної громади. Там перевірятимуть людей, які в'їжджатимуть на територію міста. Блокпости встановлюють спільно з поліцією та територіальною обороною, щоб зберігати безпеку у Львові. Кількість громадського транспорту зменшили, через зниження кількості пасажирів", - повідомив Садовий. 

Всі комунальні та аварійні служби міста продовжують працювати у штатному режимі. Світло, вода, газ до будинків подається без перебоїв.

"Працівники районних адміністрацій Львова продовжують знищувати підозрілі мітки на вулицях. Нагадаємо, якщо ви бачите незрозумілі позначки у доступному для вас місці – закривайте їх дошками, засипайте ґрунтом або смолою. Якщо помітили такі позначки на даху – повідомляйте на Гарячу лінію міста 15-80", - повідомив Садовий. 

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Папа Римський сам пішов до посольства Росії у Ватикані висловити послу РФ протест

Папа Римський сам пішов до посольства Росії у Ватикані висловити послу РФ протест
Наступна публікація