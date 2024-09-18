У Львові вщент згорів кінотеатр "Дзвін": правоохоронці підозрюють підпал

У Львові сьогодні близько 6-ї ранку сталася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що розташований біля пам’ятника Бандери. Приміщення повністю згоріло. За попередніми даними, причиною пожежі міг стати підпал.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Під час пожежі ніхто не постраждав, але пошкодження отримали сусідні будівлі, включаючи бізнес-об'єкти та приватні оселі. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Наслідки пожежі / Львівська міська рада

Наслідки пожежі / Львівська міська рада

Нагадаємо, рятувальники евакуювали 57 пасажирів електропотяга "Полтава-Кобеляки" через небезпеку пожежі.

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